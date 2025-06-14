На рязанской трассе М-5 произошло серьезное ДТП
ДТП произошло на трассе М-5 перед поворотом на село Карабухино Путятинского округа в сторону Рязани. Столкнулись фура и легковушка. Последняя получила серьезные механические повреждения. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
В Рязанской области произошло серьезное ДТП. Об этом 14 июня сообщили РЗН. инфо читатели.
ДТП произошло на трассе М-5 перед поворотом на село Карабухино Путятинского округа в сторону Рязани. Столкнулись фура и легковушка. После аварии машины съехали в кювет. Легковушка получила серьезные механические повреждения.
Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено.
Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.