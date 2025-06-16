Район Рязани останется без света на три дня

Отмечается, что 16, 17 и 18 июня с 9:00 до 16:30 в связи с проведением работ по капитальному ремонту воздушной линии 0,4 кВ (ТП-82) электроэнергия будет отключена по следующим адресам: Борки 5-й район д. 92, 93, 93а, 93б, 94а, 94б, 94 г, 94, 95, 95б, 96, 96а, 96б; Борки 9-й район д. 71, 72, 73, 74, 74а, 74б, 75, 75а, 76, 76б, 77а, 80; Борки 11-й район д. 97, 98а, 99, 100, 101, 101а, 101б, 102, 103, 103а, 104, 106, 107, 108а, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 115а, 116, 117, 118; Борки 12-й район д. 54, 78, 79, 80, 82, 86-101, 103-109, 111-117.

Район Рязани останется без света на три дня. Об этом сообщили в электросетях.

Отмечается, что 16, 17 и 18 июня с 9:00 до 16:30 в связи с проведением работ по капитальному ремонту воздушной линии 0,4 кВ (ТП-82) электроэнергия будет отключена по следующим адресам: