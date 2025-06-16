Названы сферы, где тяжелее всего найти работу рязанцам

Отмечается, что жители Рязанской области стали на 34% чаще искать работу и подработку этим летом. За последние 30 дней на местный рынок труда вышли уже более 28 тысяч рязанцев. По данным сервиса, сложнее всего найти работу из-за обилия желающих в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга, искусства и массмедиа, маркетинга и рекламы. Повышенная конкуренция и среди управленцев среднего и высшего звена, а также айтишников. Легче всего найти вакансию в ритейле, медицине и фармацевтике.

Названы сферы, где тяжелее всего найти работу рязанцам. Об этом пишет hh.ru.

Отмечается, что жители Рязанской области стали на 34% чаще искать работу и подработку этим летом. За последние 30 дней на местный рынок труда вышли уже более 28 тысяч рязанцев.

По данным сервиса, сложнее всего найти работу из-за обилия желающих в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга, искусства и массмедиа, маркетинга и рекламы.

Повышенная конкуренция и среди управленцев среднего и высшего звена, а также айтишников.

Легче всего найти вакансию в ритейле, медицине и фармацевтике.