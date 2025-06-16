Названы книги, которые чаще всего воровали россияне из магазинов с начала года

Самой популярной кражей стала Конституция России. Второе место заняла антиутопия «1984» Джорджа Оруэлла. На третьей строчке в списке оказалась книга Максима Батырева «45 татуировок личности. Правила моей жизни», на четвертой — «Благословение небожителей. Том 1» китайской писательницы Мосян Тунсю, а на пятой — «Атомные привычки» американского автора Джеймса Клира. Также компания назвала три биографии, которые крали чаще всего. В топе оказались книги о российских артистах «Руки вверх. Литературный блокбастер», «Дневники. Диана Арбенина» и «Николай Цискаридзе. Мой театр».