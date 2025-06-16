Госжилинспекция нашла нарушения в работе трех рязанских УК

Сотрудники обследовали дворовые территории на улицах Великанова, Интернациональной, Энгельса, Бирюзова, Луговой, Новаторов и на Московском шоссе. Особое внимание специалисты уделили соблюдению правил благоустройства, в частности, состоянию фасадов зданий и отмосток, контейнерных площадок, своевременности вывоза отходов и качеству уборки домовладений.

Госжилинспекция нашла нарушения в работе трех рязанских УК. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники обследовали дворовые территории на улицах Великанова, Интернациональной, Энгельса, Бирюзова, Луговой, Новаторов и на Московском шоссе.

Особое внимание специалисты уделили соблюдению правил благоустройства, в частности, состоянию фасадов зданий и отмосток, контейнерных площадок, своевременности вывоза отходов и качеству уборки домовладений.

В результате рейдов выявлены нарушения, связанные с повреждениями контейнерных площадок, складированием в отсеках для КГО строительного или древесного мусора.

Для устранения замечаний управляющим организациям — ООО «Молодежный», ООО «РСУ № 2» и ООО «УК «Олимп Сервис» будут выданы предостережения.