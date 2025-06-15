В Рязанском районе восстановили подачу газа после трехдневной аварии

«Газоснабжение сел Шумашь и Дубровичи восстановлено», — говорится в сообщении. Власти также указали телефон диспетчерской для «отработки персональных заявок»: 24-11-65. Напомним, два рязанских села оставались без газа из-за попадания воды в газопровод. Отключение произошло 12 июня.