Два рязанских села остались без газа из-за попадания воды в газопровод

Речь идет о селах Шумашь и Дубровичи. «В результате попадания воды в газопровод высокого давления из-за проводимых земляных работ и порыва газопровода временно отключено газоснабжение населенных пунктов», — объяснили в райадминистрации. Специалисты приступили к ликвидации аварии. Отмечается, что из-за большого объема попавшей в газопровод воды назвать сроки завершения ремонта «пока сложно».

Два рязанских села 14 июня остались без газа из-за попадания воды в газопровод. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязанского района в соцсетях.

Речь идет о селах Шумашь и Дубровичи. «В результате попадания воды в газопровод высокого давления из-за проводимых земляных работ и порыва газопровода временно отключено газоснабжение населенных пунктов», — объяснили в райадминистрации.

Специалисты приступили к ликвидации аварии. Отмечается, что из-за большого объема попавшей в газопровод воды назвать сроки завершения ремонта «пока сложно».