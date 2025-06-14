Зеленский посетовал, что конфликт Ирана и Израиля плохо скажется на Украине

Как отметил Зеленский, последствия израильских ударов по Ирану уже ощутимы: цены на нефть пошли вверх, что, по его мнению, «выгодно России». «Этот фактор нам точно не помогает», — заявил Зеленский. Он также упомянул о возможном снижении объемов западной помощи Украине на фоне обострения на Ближнем Востоке. «Никто не претендует на отношения Америки и Израиля, но мы бы хотели, чтобы не уменьшалась помощь Украине из-за этого», — заключил Зеленский.

Владимир Зеленский посетовал, что конфликт Израиля и Ирана плохо скажется на Украине. Об этом сообщило 15 июня РИА Новости со ссылкой на РБК-Украина. Как отметил Зеленский, последствия израильских ударов по Ирану уже ощутимы: цены на нефть пошли вверх, что, по его мнению, «выгодно России».

«Этот фактор нам точно не помогает», — заявил Зеленский. Он также упомянул о возможном снижении объемов западной помощи Украине на фоне обострения на Ближнем Востоке. «Никто не претендует на отношения Америки и Израиля, но мы бы хотели, чтобы не уменьшалась помощь Украине из-за этого», — заключил Зеленский.

Напомним, 13 июня Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана.