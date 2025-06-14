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Рязанские полицейские поймали более пяти подростков за рулем мототранспорта
К ответственности привлекли родителей подростков. Им выдали уведомления и протоколы об административном правонарушении.

Сотрудники ГАИ Рыбновского, Рязанского, Спас-Клепиковского районов во время рейдов поймали более пяти подростков за рулем мототранспорта. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба регионального ведомства в соцсетях.

К ответственности привлекли родителей подростков. Им выдали уведомления и протоколы об административном правонарушении.