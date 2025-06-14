Рязанские полицейские поймали более пяти подростков за рулем мототранспорта

К ответственности привлекли родителей подростков. Им выдали уведомления и протоколы об административном правонарушении.

Сотрудники ГАИ Рыбновского, Рязанского, Спас-Клепиковского районов во время рейдов поймали более пяти подростков за рулем мототранспорта. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба регионального ведомства в соцсетях.

К ответственности привлекли родителей подростков. Им выдали уведомления и протоколы об административном правонарушении.