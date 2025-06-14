Рязанцам рассказали о погоде 15 июня
В области будет облачно. Временами ожидается дождь, гроза, туман. Ветер будет северной четверти, до девяти метров в секунду. При грозе ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +6…+11°С, днем — +16…+21°С.
Рязанцам рассказали о погоде 15 июня. Соответствующую информацию разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
В области будет облачно. Временами ожидается дождь, гроза, туман.
Ветер будет северной четверти, до девяти метров в секунду. При грозе ожидаются порывы до 15 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит +6…+11°С, днем — +16…+21°С.