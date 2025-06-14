Россия передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ

Россия в рамках стамбульских договоренностей передала Украине 1200 тел погибших солдат ВСУ. Односторонний обмен состоялся в субботу, 14 июня. Украина не передала ни одного тела.

Россия в рамках стамбульских договоренностей передала Украине 1200 тел погибших солдат ВСУ. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в переговорной группе.

Односторонний обмен состоялся в субботу, 14 июня. Украина не передала ни одного тела.

Напомним, 13 июня Россия вернула Киеву 1200 тел бойцов.