Полиция прокомментировала аварию с фурой под Рязанью
По данным ведомства, в результате происшествия среди людей пострадавших нет. Автомобили получили незначительные механические повреждения. Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются. Напомним, ДТП с фурой и легковушкой произошло в пятницу, 13 июня, в Рыбновском районе.
Полиция прокомментировала аварию с фурой под Рязанью. Информацию опубликовала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, в результате происшествия среди людей пострадавших нет. Автомобили получили незначительные механические повреждения.
Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, ДТП с фурой и легковушкой произошло в пятницу, 13 июня, в Рыбновском районе.