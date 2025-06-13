Полиция прокомментировала аварию с фурой под Рязанью

По данным ведомства, в результате происшествия среди людей пострадавших нет. Автомобили получили незначительные механические повреждения. Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются. Напомним, ДТП с фурой и легковушкой произошло в пятницу, 13 июня, в Рыбновском районе.