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Полиция прокомментировала аварию с фурой под Рязанью
По данным ведомства, в результате происшествия среди людей пострадавших нет. Автомобили получили незначительные механические повреждения. Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются. Напомним, ДТП с фурой и легковушкой произошло в пятницу, 13 июня, в Рыбновском районе.

Полиция прокомментировала аварию с фурой под Рязанью. Информацию опубликовала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, в результате происшествия среди людей пострадавших нет. Автомобили получили незначительные механические повреждения.

Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ДТП с фурой и легковушкой произошло в пятницу, 13 июня, в Рыбновском районе.