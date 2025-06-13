Под Рязанью произошло ДТП с фурой
Авария случилась на трассе М5 в Рыбновском районе. Там столкнулись большегруз и, предположительно, Toyota Corolla. «Поворот на светофоре на Зелененские дворики», — говорится в сообщении. На месте работал экипаж ДПС. О пострадавших неизвестно.
Под Рязанью произошло ДТП с фурой. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».
Авария случилась на трассе М5 в Рыбновском районе. Там столкнулись большегруз и, предположительно, Toyota Corolla.
«Поворот на светофоре на Зелененские дворики», — говорится в сообщении.
На месте работал экипаж ДПС. О пострадавших неизвестно.