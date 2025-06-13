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Под Рязанью произошло ДТП с фурой
Авария случилась на трассе М5 в Рыбновском районе. Там столкнулись большегруз и, предположительно, Toyota Corolla. «Поворот на светофоре на Зелененские дворики», — говорится в сообщении. На месте работал экипаж ДПС. О пострадавших неизвестно.

Под Рязанью произошло ДТП с фурой. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».

Авария случилась на трассе М5 в Рыбновском районе. Там столкнулись большегруз и, предположительно, Toyota Corolla.

«Поворот на светофоре на Зелененские дворики», — говорится в сообщении.

На месте работал экипаж ДПС. О пострадавших неизвестно.