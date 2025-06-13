Под Рязанью произошло ДТП с фурой

Авария случилась на трассе М5 в Рыбновском районе. Там столкнулись большегруз и, предположительно, Toyota Corolla. «Поворот на светофоре на Зелененские дворики», — говорится в сообщении. На месте работал экипаж ДПС. О пострадавших неизвестно.