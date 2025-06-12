В Рязанской области установили указатель с ошибкой в названии деревни

Отмечается, что населенный пунк называется Милованово и находится в Спасском районе. «Деревня „Миланово“ на самом деле „Милованово“. Хотелось бы, чтобы заменили на верный», — написал автор.

В Рязанской области установили указатель с ошибкой в названии деревни. Об этом сообщили жители в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».

Отмечается, что населенный пунк называется Милованово и находится в Спасском районе.

«Деревня „Миланово“ на самом деле „Милованово“. Хотелось бы, чтобы заменили на верный», — написал автор.