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В Рязанской области установили указатель с ошибкой в названии деревни
Отмечается, что населенный пунк называется Милованово и находится в Спасском районе. «Деревня „Миланово“ на самом деле „Милованово“. Хотелось бы, чтобы заменили на верный», — написал автор.

В Рязанской области установили указатель с ошибкой в названии деревни. Об этом сообщили жители в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».

Отмечается, что населенный пунк называется Милованово и находится в Спасском районе.

«Деревня „Миланово“ на самом деле „Милованово“. Хотелось бы, чтобы заменили на верный», — написал автор.