Из плена вернулась новая группа российских военных

Обмен на солдат ВСУ прошел в «соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле». Российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывается помощь. Число возвращенных не указывается. Минобороны заявило о готовности проведения обмена пленными ежедневно.

Из плена вернулась новая группа российских военных. Об этом 12 июня сообщили в Минобороны РФ.

Обмен на солдат ВСУ прошел в «соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле». Российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывается помощь. Число возвращенных не указывается.

Минобороны заявило о готовности проведения обмена пленными ежедневно.

«К сожалению, украинская сторона к проведению обменов в таком же оперативном режиме не готова», — говорится в сообщении министерства.

Фото: скриншот из видео РИА Новости.