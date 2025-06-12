Из плена вернулась новая группа российских военных
Обмен на солдат ВСУ прошел в «соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле». Российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывается помощь. Число возвращенных не указывается. Минобороны заявило о готовности проведения обмена пленными ежедневно.
Из плена вернулась новая группа российских военных. Об этом 12 июня сообщили в Минобороны РФ.
Обмен на солдат ВСУ прошел в «соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле». Российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывается помощь. Число возвращенных не указывается.
Минобороны заявило о готовности проведения обмена пленными ежедневно.
«К сожалению, украинская сторона к проведению обменов в таком же оперативном режиме не готова», — говорится в сообщении министерства.
Фото: скриншот из видео РИА Новости.