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Жители четырех улиц в Рязани остались без холодной воды
В среду, 11 июня, воду отключили по адресам: улица Дзержинского, дома №№ 7, 8, 8 (ГБУ РО Городская детская поликлиника № 1), 10 (МБУДО МУЦ), 10 (МКУ Техобеспечение), 12а, 13, 14; улица Васильевская, дом № 10; Васильевский проезд, дом № 3; улица Новоселов, дома №№ 51, 53, 53 корп.1, 49, 51 к 1, 51 к 2, 51 к 3, 51Б (магазин), 53д (административное здание). Подачу ресурса пообещали вернуть к 16:00.

Жители четырех улиц в Рязани остались без холодной воды. Об этом сообщает «Водоканал».

В среду, 11 июня, воду отключили по адресам:

  • улица Дзержинского, дома №№ 7, 8, 8 (ГБУ РО Городская детская поликлиника № 1), 10 (МБУДО МУЦ), 10 (МКУ Техобеспечение), 12а, 13, 14;
  • улица Васильевская, дом № 10;
  • Васильевский проезд, дом № 3;
  • улица Новоселов, дома №№ 51, 53, 53 корп.1, 49, 51 к 1, 51 к 2, 51 к 3, 51Б (магазин), 53д (административное здание).

Подачу ресурса пообещали вернуть к 16:00.