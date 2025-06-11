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Врач рассказал рязанцам, как избежать заражения смертельно опасным листериозом
Отмечается, что бактерии листерии все чаще стали встречаться в мясе, а также в овощах и фруктах. Они могут попадать в организм сельскохозяйственных животных с растительной пищей, особенно с силосом, где они активно размножаются. Люди заражаются, употребляя в пищу загрязненные овощи, продукты животного происхождения, а также через некачественно обработанное мясо.

Врач рассказал россиянам, как избежать заражения смертельно опасным листериозом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на инфекциониста.

Отмечается, что бактерии листерии все чаще стали встречаться в мясе, а также в овощах и фруктах. Они могут попадать в организм сельскохозяйственных животных с растительной пищей, особенно с силосом, где они активно размножаются.

Люди заражаются, употребляя в пищу загрязненные овощи, продукты животного происхождения, а также через некачественно обработанное мясо.

Листериоз часто развивается быстро, особенно опасен для людей с ослабленной иммунной системой, беременных, новорожденных и пожилых людей.

Попав в организм, бактерии способны вызвать воспалительные процессы в желудке и кишечнике, проявляющиеся в виде тошноты, рвоты и расстройства желудка.

В сложных ситуациях возможно развитие инвазивного листериоза, когда бактерии проникают в кровь и поражают центральную нервную систему, что может привести к менингиту, энцефалиту или сепсису.

Напомним, ранее листерию нашли в купатах российского производителя.