В купатах российского производителя нашли опасную бактерию

Роскачество провело исследование и нашло в мясных изделиях «Мясницкого ряда» листерии. Эти бактерии особенно опасны для беременных, новорожденных и пожилых людей с ослабленным иммунитетом. Листерия может поразить не только ЦНС, но и репродуктивные органы, а также вызвать менингит, энцефалит и привести к летальному исходу.

В купатах российского производителя нашли опасную бактерию, которая может поразить центральную нервную систему. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на Роскачество.

Ведомство провело исследование и нашло в мясных изделиях «Мясницкого ряда» листерии. Эти бактерии особенно опасны для беременных, новорожденных и пожилых людей с ослабленным иммунитетом.

Листерия может поразить не только ЦНС, но и репродуктивные органы, а также вызвать менингит, энцефалит и привести к летальному исходу.