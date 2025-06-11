В Рязани произошло серьезное ДТП

Авария случилась на Ряжском шоссе. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. Одна из машин получила серьезные механические повреждения. На месте происшествия работала полиция. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.