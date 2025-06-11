В Рязани произошло серьезное ДТП
Авария случилась на Ряжском шоссе. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. Одна из машин получила серьезные механические повреждения. На месте происшествия работала полиция. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
В Рязани произошло серьезное ДТП. Об этом 11 июня сообщили в соцсетях.
Авария случилась на Ряжском шоссе. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. Одна из машин получила серьезные механические повреждения.
На месте происшествия работала полиция.
Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
Фото и видео: Telegram-канал «ТОПОР | Новости Рязани»