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В Рязани открыли мемориальную доску заслуженному врачу РФ Галине Вологжаниной
Она окончила Рязанский медицинский институт, в 1994—2001 годах возглавляла горбольницу № 4, была заслуженным врачом России, занималась депутатской деятельностью, краеведением и писательством. Она стала автором множества книг, среди которых «Вместе на этой земле», «Памятью пронзая время», «Особенная мама».

На фасаде горбольницы № 4 в Рязани открыли мемориальную доску Галине Вологжаниной. Мероприятие состоялось в среду, 11 июня.

Галина Вологжанина окончила Рязанский медицинский институт, в 1994—2001 годах возглавляла горбольницу № 4, была заслуженным врачом России, занималась депутатской деятельностью, краеведением и писательством. Она стала автором множества книг, среди которых «Вместе на этой земле», «Памятью пронзая время», «Особенная мама».

«Галина Павловна для меня была примером как политик и врач. Рязанская городская Дума единогласно приняла решение об установлении мемориальной доски. Это человек, который был в то время на своем месте и многое сделал для здравоохранения Рязани. О Галине Павловне будут говорить и дальше, переиздавать книги и всегда помнить», — сообщила глава муниципального образования, председатель рязгордумы Татьяна Панфилова.

Кроме того, она рассказала, что мероприятие стало особенно знаковым в преддверии Дня России и Дня медицинского работника.

Главный врач горбольницы № 4 Евгения Есакова отметила огромный вклад Галины Вологжаниной в развитие рязанской медицины, ее искреннее желание общаться с людьми и помогать населению.

Сын Галины Вологжаниной Александр уточнил, что впервые в России создали мемориальную доску с QR-кодом. с помощью которого можно узнать дополнительную информацию о его матери, увидеть фотографии членов ее семьи. Авторами стали скульпторы Полина и Василий Горбуновы.

Также в ходе мероприятия в память о Галине Вологжаниной исполняла песни Элла Хрусталева.

Напомним, рязанский врач и краевед скончалась 8 февраля 2022 года.