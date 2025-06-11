В России рекордно подорожала самая популярная рыба

Цена атлантической мойвы за год выросла почти втрое и превысила стоимость атлантической сельди и минтая. Стоимость килограмма мойвы на 8 июня 2025 года составляла 210 рублей, в то время как сельди — 200 рублей. Резкий рост стоимости связывают с ограниченным предложением на рынке.