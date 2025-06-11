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Рязанский приборный завод принял участие во Всероссийском форуме «Здравница-2025» в Москве

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) представил медицинскую продукцию на форуме санаторно-курортной отрасли «Здравница — 2025».

Экспозицию ГРПЗ составили медицинские приборы торговой марки diathera для диагностики внутриглазного давления и лечения глазных патологий. Также вниманию посетителей представлена система комплексной магнитотерапии нового поколения «Мультимаг». Она используется при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых заболеваний, в период предоперационной подготовки и послеоперационной реабилитации. Применение магнитных полей сложной структуры позволяет одновременно влиять на все системы организма, в том числе нервную, эндокринную, сосудистую и лимфатическую, а также на обмен веществ и окислительно-восстановительные процессы.

«Медицинские изделия производства ГРПЗ — неотъемлемая часть повседневной работы врачей различных специальностей. Сегодня на мероприятии мы представили изделия, которые широко применяются в санаторно-курортной отрасли и заслужили доверие и врачей, и пациентов. Постоянный диалог с практикующими медиками, отзывы потребителей помогают нам разрабатывать и производить эффективное, высококачественное оборудование для восстановительной и профилактической терапии, отвечающее самым современным требованиям. Наши медицинские разработки помогают поддерживать и сохранять здоровье людей», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Всероссийский форум «Здравница» — значимое событие в сфере курортологии и санаторно-курортного лечения в России, которое собирает специалистов и представителей здравоохранительных учреждений, санаториев, курортов, а также ученых и экспертов из различных регионов страны. Организаторами мероприятия выступили Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Государственная Дума Федерального Собрания РФ, Управление делами Президента РФ и другие государственные структуры.