Рязанская мэрия опубликовала программу мероприятий на День России

В этом году праздничные гуляния состоятся в Лесопарке, ЦПКиО, Кремле, парке имени Ю. А. Гагарина, а также на площади перед МКЦ. Возрастное ограничение 0+