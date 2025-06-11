Рязанская мэрия опубликовала программу мероприятий на День России
В этом году праздничные гуляния состоятся в Лесопарке, ЦПКиО, Кремле, парке имени Ю. А. Гагарина, а также на площади перед МКЦ. Возрастное ограничение 0+
Мэрия Рязани опубликовала программу мероприятий на День России. Соответствующая информация появилась на сайте горадминистрации.
В этом году праздничные гуляния состоятся в Лесопарке, ЦПКиО, Кремле, парке имени Ю. А. Гагарина, а также на площади перед МКЦ.
Возрастное ограничение 0+