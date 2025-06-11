Рязанцев призвали соблюдать правила пожарной безопасности на природе в праздники

Отмечается, что на территории всей Рязанской области установлен пожароопасный сезон. «В ближайшие праздничные выходные все силы и средства, задействованные в тушении лесных пожаров, будут работать в режиме повышенной готовности», — говорится в сообщении. Рязанцам напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы: для граждан — от 15 до 30 тысяч рублей; для юридических лиц — от 100 до 400 тысяч рублей.

Рязанцев призвали соблюдать правила пожарной безопасности на природе в праздники. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба регионального минприроды.

Отмечается, что на территории всей Рязанской области установлен пожароопасный сезон.

«В ближайшие праздничные выходные все силы и средства, задействованные в тушении лесных пожаров, будут работать в режиме повышенной готовности», — говорится в сообщении.

Рязанцам напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы: