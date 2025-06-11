Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
21°
Птн, 13
18°
Сбт, 14
18°
ЦБ USD 79 0.4 12/06
ЦБ EUR 90.01 0.22 12/06
Нал. USD 80.21 / 80.00 11/06 18:25
Нал. EUR 91.31 / 92.50 11/06 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
Вчера 13:50
1 597
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
3 июня 13:30
19 691
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
29 396
Зарплата — на планшете. Водители «Зеленого сада» точно знают, сколько...
Вместо путевых листов — современный планшет, вместо лиш...
29 мая 13:49
30 344
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанцев призвали соблюдать правила пожарной безопасности на природе в праздники
Отмечается, что на территории всей Рязанской области установлен пожароопасный сезон. «В ближайшие праздничные выходные все силы и средства, задействованные в тушении лесных пожаров, будут работать в режиме повышенной готовности», — говорится в сообщении. Рязанцам напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы: для граждан — от 15 до 30 тысяч рублей; для юридических лиц — от 100 до 400 тысяч рублей.

Рязанцев призвали соблюдать правила пожарной безопасности на природе в праздники. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба регионального минприроды.

Отмечается, что на территории всей Рязанской области установлен пожароопасный сезон.

«В ближайшие праздничные выходные все силы и средства, задействованные в тушении лесных пожаров, будут работать в режиме повышенной готовности», — говорится в сообщении.

Рязанцам напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы:

  • для граждан — от 15 до 30 тысяч рублей;
  • для юридических лиц — от 100 до 400 тысяч рублей.