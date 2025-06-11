Рязань встала в девятибалльные пробки

Заторы образовались на улицах Грибоедова, Есенина, Ленина, Горького, Циолковского, Спортивной, Гагарина, Каширина, Вокзальной, Зубковой, Новоселов, Типанова, Чкалова, а также на Окском проезде. Помимо этого, движение затруднено на Северной окружной дороге, Первомайском проспекте, Московском, Касимовском, Голенчинском, Куйбышевском шоссе.