Приставы незаконно взыскали с рязанского участника СВО долги по кредитам

Установлено, что в отделе судебных приставов по Шацкому и Чучковскому районам были возбуждены исполнительные производства о взыскании с участника СВО задолженности по кредитам. Отмечается, что законодательством предусмотрено прекращение таких производств в случае, если гражданин заключил контракт о прохождении военной службы и участвует в СВО. Прокуратура внесла руководителю регионального УФССП представление. После с банковских счетов участника СВО сняты аресты, исполнительные производства прекращены. Также ему вернули незаконно взысканные 230 тысяч рублей.

В Рязанской области приставы незаконно взыскали с участника СВО долги по кредитам. Об этом в среду, 11 июня, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в отделе судебных приставов по Шацкому и Чучковскому районам были возбуждены исполнительные производства о взыскании с участника СВО задолженности по кредитам.

Отмечается, что законодательством предусмотрено прекращение таких производств в случае, если гражданин заключил контракт о прохождении военной службы и участвует в СВО.

Прокуратура внесла руководителю регионального УФССП представление. После с банковских счетов участника СВО сняты аресты, исполнительные производства прекращены. Также ему вернули незаконно взысканные 230 тысяч рублей.