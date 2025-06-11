Мединский заявил, что Россия готова к миру

Советник российского президента добавил, что Россию и Украину объединяют общий язык и культура, поэтому двум странам суждено быть близкими союзниками. Мединский сравнил конфликт между Россией и Украиной с конфликтом между младшим и страшим братом, которые выясняют, кто из них умнее и влиятельнее.

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Россия хочет мира, но если Киев и дальше будет руководствоваться национальными интересами других стран, Москва вынуждена будет ответить. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на The Wall Street Journal.

Советник российского президента добавил, что Россию и Украину объединяют общий язык и культура, поэтому двум странам суждено быть близкими союзниками.

Мединский сравнил конфликт между Россией и Украиной с конфликтом между младшим и страшим братом, которые выясняют, кто из них умнее и влиятельнее.