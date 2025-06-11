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Госдума отклонила проект об увеличении пособия по уходу за ребенком
Законопроектом предполагалось повышение размера пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет до 60% от среднего заработка родителя вместо нынешних 40% и установление минимального размера пособия на уровне регионального МРОТ.

Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект об увеличении размера пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Об этом 11 июня сообщило РИА Новости.

Законопроектом предполагалось повышение размера пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет до 60% от среднего заработка родителя вместо нынешних 40% и установление минимального размера пособия на уровне регионального МРОТ.

Ранее большинство рязанцев поддержали соответствующий проект.