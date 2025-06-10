Жителя Спасского района осудили за хранение взрывчатки

По данным следствия, в начале 2000-х годов мужчина нашел три металлических банки с бездымным порохом, разбирая вещи умершего отца. Общая масса найденного пороха составила более 300 г, мужчина также нашел картонную коробку с дымным порохом массой более 200 г. Порох местный житель решил оставить себе. Однако позже он был обнаружен и изъят сотрудниками полиции. Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 7 тыс. рублей.

Жителя Спасского района осудили за хранение взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в начале 2000-х годов мужчина нашел три металлических банки с бездымным порохом, разбирая вещи умершего отца. Общая масса найденного пороха составила более 300 г, мужчина также нашел картонную коробку с дымным порохом массой более 200 г. Порох местный житель решил оставить себе.

Однако позже он был обнаружен и изъят сотрудниками полиции.

Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 7 тыс. рублей.