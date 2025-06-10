Водители помогли рязанцам уехать с Северной окружной после поломки автобуса

Отмечается, что во вторник, 10 июня, автобус № 17 сломался у заправок наСеверной окружной. «Мы стали выходить из автобуса и идти. И тут начали останавливаться машины. При мне остановилось три, сажали к себе людей. Я и еще две женщины ехали с Ириной, она даже свой маршрут изменила и довезла нас до остановки Дом художника. Денег не взяла. Хочу поблагодарить Ирину и всех водителей, которые проявили внимание и чуткость в данной ситуации. Спасибо!» — написала рязанка.