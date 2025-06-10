В Рязанском районе произошло серьезное ДТП

По словам очевидцев, авария случилась в селе Дядьково Рязанского района. Судя по кадрам, столкнулись легковушка и фура. На дороге около машин лежит человек. Информация о пострадавших и подробности уточняются.