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В Рязанской области состоятся фестиваль «Золотая ладья» и Всероссийская ярмарка

14 июня в Касимове на Советской улице пройдет фестиваль народного творчества «Золотая ладья». На него съедутся мастера народного и декоративно-прикладного творчества, художники, поэты, музыканты, ремесленники и хранители народной культуры.

Для гостей организуют торговые ряды касимовских слобод — ямской и татарской, где можно будет приобрести сувениры ручной работы, принять участие в различных мастер-классах и попробовать блюда русской и татарской кухни.

Кроме того, предусмотрена концертная программа: перед гостями выступят народные любительские и профессиональные коллективы Рязанской области и других регионов. Начало фестиваля — в 11.00.

Также 14 и 15 июня в Касимове на Соборной площади состоится «Всероссийская ярмарка».

В регионе проект поддержали несколько муниципальных округов и районов, в том числе Рязань.

Действующие ярмарочные пространства оформят в единой стилистике, запланированы народные гуляния и угощения.

14 июня Всероссийская ярмарка откроет свои двери в Рязани на площадках около МКЦ, в Канищеве возле ТЦ «КИТ», на площади Новаторов (около здания ЦНТИ) и на площадке около «дальней Европы».

Рязанские производители представят мясную и молочную продукцию, колбасы и рыбные деликатесы, овощи и хлебобулочные изделия. Кроме того, 14 июня на площадке ярмарки выходного дня около здания ЦНТИ жителей и гостей города ждет концертная программа.

Напомним, Агентство развития бизнеса организует Всероссийскую ярмарку при поддержке министерства экономического развития Рязанской области во второй раз. Цель — продвижение формата ярмарочной торговли как наиболее простого, дешевого и востребованного населением способа организации сбыта товаров российских производителей.

Кроме того, стартовал прием заявок на участие в ярмарке, посвященной Дню народных художественных промыслов. Ярмарка состоится на площадке возле здания МКЦ Рязани с 17 по 22 июня 2025 года. Приоритетное право использования торговых мест будет у мастеров народных промыслов.

Возрастное ограничение — 16+