Студент РГРТУ стал победителем IV Всероссийской олимпиады по информационной безопасности

Олимпиада проходила с 14 по 18 мая 2025 года в учебном центре «Залучье» (Тверская область). Организатором олимпиады выступил РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина. Генеральным партнером — Лаборатория Касперского. В финальном туре олимпиады участвовали студенты Факультета вычислительной техники: Данила Гаврилин и Никита Левакин. Данила Гаврилин победил в трех номинациях: 1 место в номинации от Академии криптографии РФ; 2 место в номинации от Лаборатории Касперского; 1 место в общем зачете олимпиады. «Наши ребята — гордость университета! Поздравляем Данилу, Никитин и их наставников с успешным выступлением!» — отметили в РГРТУ.

Студент РГРТУ стали победителями IV Всероссийской олимпиады по информационной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Олимпиада проходила с 14 по 18 мая 2025 года в учебном центре «Залучье» (Тверская область). Организатором олимпиады выступил РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина. Генеральным партнером — Лаборатория Касперского.

В финальном туре олимпиады участвовали студенты Факультета вычислительной техники: Данила Гаврилин и Никита Левакин.

Данила Гаврилин победил в трех номинациях:

1 место в номинации от Академии криптографии РФ;

2 место в номинации от Лаборатории Касперского;

1 место в общем зачете олимпиады.

«Наши ребята — гордость университета! Поздравляем Данилу, Никитин и их наставников с успешным выступлением!» — отметили в РГРТУ.