Рязанская ГАИ прокомментировала смертельную аварию в Дядькове

Трагедия произошла днем 10 июня. По предварительной информации, 28-летняя рязанка за рулем «Лада Приора» не справилась с управлением и врезалась в стоящий грузовой автомобиль «Ситрак». В результате ДТП водительница отечественного автомобиля скончалась на месте происшествия. 38-летний пассажир легковушки с травмами обращался за медицинской помощью. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Ранее об аварии сообщили в соцсетях.

Рязанская ГАИ прокомментировала смертельную аварию в Дядькове. Информацию разместила пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла днем 10 июня. По предварительной информации, 28-летняя рязанка за рулем «Лада Приора» не справилась с управлением и врезалась в стоящий грузовой автомобиль «Ситрак».

В результате ДТП водительница отечественного автомобиля скончалась на месте происшествия. 38-летний пассажир легковушки с травмами обращался за медицинской помощью.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее об аварии сообщили в соцсетях.

Фото: Telegram-канал «Новости Рязани и области».