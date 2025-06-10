Рязанцев пригласили на фестиваль современного искусства в Константиново

«Есенин Яр» — это творческая фантазия на тему того, что могло бы понравиться поэту, если бы он жил в наше время. Мероприятие пройдет в формате летних вечеров на высоком яру в селе Константиново. Возрастное ограничение 0+.

Рязанцев пригласили на фестиваль современного искусства в Константиново. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

«Есенин Яр» — это творческая фантазия на тему того, что могло бы понравиться поэту, если бы он жил в наше время.

Мероприятие пройдет в формате летних вечеров на высоком яру в селе Константиново.

14 июня — музыкально-поэтический спектакль «Без галош элегантнее» театра Терезы Дуровой. Зрителей ждет захватывающее путешествие в стиле джаз по миру моды и чувственной поэзии Владимира Маяковского.

21 июня состоится лекция филолога, культуролога, автора нескольких блогов об истории литературы и искусства Николая Жаринова. Музыкальным подарком станет выступление популярной джазовой группы «Feelin's» с проектом «ЕсенинJazz».

28 июня организаторы приглашают на концерт «Карманного томика». Это авторский музыкальный проект резидентов арт-кластера «Таврида» Ильи Аноприева и Владимира Бабенко.

Начало мероприятий в 18.00.

Возрастное ограничение 0+.