Рязанцев предупредили о плановом отключении горячей воды с 9 по 23 июня

В список на отключение попали 25 адресов. Отключение связано с проведением планово-профилактических работ. Оно пройдет с 9 по 22 июня и с 10 по 23 июня. Помимо этого, жителей домов по адресам Октябрьский городок №№ 7, 8 и 32 предупредили, что плановое отключение вместо периода с 10 по 23 июня пройдет с 17 по 30 июня.

Рязанцев предупредили о плановом отключении горячей воды с 9 по 23 июня. Об этом сообщает пресс-служба рязанских теплосетей.

С 9 по 22 июня плановое отключение горячего водоснабжения пройдет по следующим адресам:

улица Бирюзова, дома №№ 1, 1 к. 1, 1 к. 2, 1 к. 3, 1 к. 4, 1 к. 5, 1 к. 6, 1 к. 7, 1 к. 8, 2 к. 1, 3, 3 к. 1, 3 к. 2, 3 к. 3, 3 к. 4, 3 к. 5, 4, 4 к. 1, 4 к. 2, 5, 5 к. 1, 5 к. 2, 6, 6Б, 6 к. 1, 6 к. 2, 7, 7Б, 7 к. 1, 7 к. 2, 8, 8 к. 1, 9/23, 10, 11, 12, 13, 14, 15 к. 1, 15 к. 2, 17, 18, 19, 19 к. 1, 20, 20 к. 1, 21, 21 к. 2, 22, 22 к. 1, 23, 23 к. 1;

улица Интернациональная, дома №№ 2 к. 2, 3, 4, 4 к. 1, 4 к. 2, 5, 5 к. 1, 7, 7А, 8/29, 10, 11, 12, 13, 13 к. 1, 14, 15, 16, 16 к. 1, 17, 17 к. 1, 19, 19 к. 1, 19 к. 2, 21, 21 к. 1;

улица Станкозаводская, дома №№ 22/10, 24, 25, 25 к. 1, 26, 27, 28/9, 28 к. 1;

Детские сады № 3, № 16, № 28, № 120, № 124, № 126, № 137, № 148, № 154;

Школы № 65, № 58, № 35, № 56;

Рязанский колледж электроники, корпус № 6 (ул. Бирюзова, 2).

С 10 по 23 июня ресурса также не будет по следующим адресам:

1-й Осенний переулок, дома №№ 1, 4;

1-й проезд Гагарина, дом № 12;

улица 1-я Линия, дома №№ 28-А, 30, 30-А;

улица 2-я Железнодорожная, дома №№ 12, 30, 32, 34, 38, 38/1;

улица 4-я Линия, дом № 34;

улица 6-я Линия, дома №№ 18, 20;

улица Гагарина, дома №№ 11, 32;

улица Дзержинского, дома №№ 27, 33, 56/11, 59, 59 к.1, 59 к.2, 59 к.3, 62 к.1, 69;

улица Ленинского Комсомола, дома №№ 1, 3, 3 к.1, 4, 6, 6 к.1, 17, 17 к.1, 19, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34 к.1, 40;

улица Пушкина, дома №№ 38, 39 к.1, 40, 42, 43, 46, 48, 50/39;

улица Семена Середы, дома №№ 23/27, 28/29;

улица Стройкова, дома №№ 11, 25, 30;

улица Татарская, дома №№ 7 к.1, 7 к.2, 7 к.3, 14, 17, 33, 37;

улица Типанова, дома №№ 16, 16 к.1, 17, 21, 22;

улица Чернобаевская, дом № 17;

улица Шевченко, дома №№ 3, 10/23, 21/25;

Октябрьский городок, дома №№ 41, 42;

Детские сады № 109, № 123;

Школы № 3, № 44.

Помимо этого, жителей домов по адресам Октябрьский городок №№ 7, 8 и 32 предупредили, что плановое отключение вместо периода с 10 по 23 июня пройдет с 17 по 30 июня.