Россия и Украина провели второй этап обмена военнопленными

Отмечается, что российских бойцов доставят в медцентры для лечения и реабилитации. На данный момент они находятся в Белоруссии, им оказывают первую помощь. Ранее Россия и Украина обменялись военнопленными в возрасте до 25 лет.

С подконтрольной киевскому режиму территории возвращена вторая группа российских военнослужащих, взамен передана группа военнопленных ВСУ. Об этом во вторник, 10 июня, сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что российских бойцов доставят в медцентры для лечения и реабилитации. На данный момент они находятся в Белоруссии, им оказывают первую помощь.

Ранее Россия и Украина обменялись военнопленными в возрасте до 25 лет.