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Молодежный центр Рязанского приборного завода организовал фотоквест для заводчан

Работники Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) приняли участие в тематическом фотоквесте.

В борьбе за звания лучших «умников» и самых внимательных «пешеходов» сразились 55 заводчан, которым удалось разгадать замысловатые загадки организаторов.

Участники получили картосхему центральной части Рязани с отмеченными на ней контрольными пунктами, а также фотографии объектов, которые необходимо было найти. На каждой локации игроков ждал ключ — фрагмент итогового задания. Последовательно собрав все подсказки, участники смогли составить последнюю загадку и найти зашифрованный в ней объект. По условиям игры фотографию с финальной локации необходимо было направить организаторам, чтобы подтвердить успешное прохождение квеста.

В центре внимания в этом году оказались вручную расписанные распределительные коммуникационные щитки. Они стали объектами стрит-арта несколько лет назад: группа художников нанесла на них изображения рязанских пейзажей, обрамленных наличниками, скопированными с сохранившихся или утраченных деревянных домов. Финальной локацией фотоквеста стала рамка в виде резного наличника на площади Ленина.

«Не каждый рязанец в суете повседневной жизни замечает, как прекрасен наш город. Благодаря заводскому фотоквесту я в этом еще раз убедился. Было очень интересно найти элементы, помогающие разгадать финальные координаты. Впечатления незабываемые, настоящее приключение! Благодарен организаторам, которые предоставили возможность насладиться красотой родного города и узнать для себя что-то интересное», — поделился впечатлениями один из победителей Егор Плотников.

По итогам мероприятия все заводчане, успешно справившиеся с заданиями, получили призы, а генератор случайных чисел определил пятерку суперпобедителей.

«Мы принимали участие в фотоквесте впервые. Наша команда — это четыре сотрудника подразделения. Слаженная работа началась уже с первых минут получения задания. Мы с таким воодушевлением и спорами стали искать фрагменты, что сами не заметили, как оперативно разгадали все загадки и получили координаты последней локации. Очень рады, что победили. Обязательно будем участвовать и в следующий раз. Спасибо организаторам», — отметила участница Марина Шутова.

Молодежный центр АО «ГРПЗ» создан в 2005 году по инициативе молодых заводчан при поддержке руководства предприятия. Он реализует разноплановые общественно значимые проекты, проводит научно-технические конференции, культурно-массовые мероприятия. Цели объединения — создание условий для всестороннего развития молодых сотрудников, содействие профессиональному и карьерному росту, социальная поддержка, раскрытие и реализация научно-технического и творческого потенциала для решения приоритетных задач предприятия.