Мэра Красноярска арестовали по делу о получении крупной взятки

Столичный суд отправил Владислава Логинова в СИЗО на 1 месяц 26 суток. По версии следствия, экс-чиновник получил 180 млн руб. и оплату строительства бани на его участке за обеспечение победы коммерческой организации в конкурсе на выполнение ремонта городских дорог. Ранее сообщалось о задержании Логинова.