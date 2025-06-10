Мэра Красноярска арестовали по делу о получении крупной взятки
Столичный суд отправил Владислава Логинова в СИЗО на 1 месяц 26 суток. По версии следствия, экс-чиновник получил 180 млн руб. и оплату строительства бани на его участке за обеспечение победы коммерческой организации в конкурсе на выполнение ремонта городских дорог. Ранее сообщалось о задержании Логинова.
Мэра Красноярска арестовали по делу о получении крупной взятки. Об этом во вторник, 10 июня, сообщил Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».
Столичный суд отправил Владислава Логинова в СИЗО на 1 месяц 26 суток.
По версии следствия, экс-чиновник получил 180 млн руб. и оплату строительства бани на его участке за обеспечение победы коммерческой организации в конкурсе на выполнение ремонта городских дорог.
Ранее сообщалось о задержании Логинова.