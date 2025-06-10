Главу рязанской юридической компании отправят в колонию за присвоение 2,8 млн

Установлено, что в марте 2018 года гендиректор с помощью доверенности по представлению интересов организации обратился в УФССП с заявлением о перечислении денег, взысканных по исполнительному производству. После поступления средств на расчетный счет юридического лица он распорядился ими по своему усмотрению. В результате ущерб компании составил более 2,8 млн рублей. Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Главу рязанской юридической компании отправят в колонию за присвоение 2,8 млн. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в марте 2018 года гендиректор с помощью доверенности по представлению интересов организации обратился в УФССП с заявлением о перечислении денег, взысканных по исполнительному производству. После поступления средств на расчетный счет юридического лица он распорядился ими по своему усмотрению.

В результате ущерб компании составил более 2,8 млн рублей.

Мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере).

Ему назначили наказание в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.