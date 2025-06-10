Еврокомиссия подготовила новые санкции против России

Европейская комиссия собирается предложить уменьшить потолок цен на нефть из России с $60 до $45 за баррель, а также запретить использовать российскую энергетическую инфраструктуру, в том числе «Северные потоки». Отмечается, что ЕК также хочет ввести новые санкции против банков России и связываемых со страной судов, принять меры по защите Бельгии от возможных исков Москвы из-за замороженных активов.

Еврокомиссия подготовила новые санкции против России. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на издание «Financial Times».

Европейская комиссия собирается предложить уменьшить потолок цен на нефть из России с $60 до $45 за баррель, а также запретить использовать российскую энергетическую инфраструктуру, в том числе «Северные потоки».

Отмечается, что ЕК также хочет ввести новые санкции против банков России и связываемых со страной судов, принять меры по защите Бельгии от возможных исков Москвы из-за замороженных активов.