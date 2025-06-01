В Рязанской области произошло серьезное ДТП
По словам очевидцев, авария случилась ночью 1 июня на круговом движении по дороге в Михайлов. Судя по опубликованным кадрам, столкнулись две фуры. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
В Рязанской области произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, авария случилась ночью 1 июня на круговом движении по дороге в Михайлов. Судя по опубликованным кадрам, столкнулись две фуры.
На месте происшествия работала полиция.
Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
Фото и видео взято из соцсетей