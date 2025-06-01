У рязанца в холодильнике нашли галлюциногенные грибы и марихуану

Оперативники выяснили, что 44-летний рязанец употребляет галлюциногенные наркотические средства. Изменения в поведении мужчины, которые происходили по вечерам или в выходные, заметили жители соседнего дома, сказано в посте. Сотрудники УНК обследовали жилище рязанца и обнаружили в холодильнике полиэтиленовые пакеты с разными веществами. Экспертиза установила, что в квартире хранилось более 19 граммов марихуаны, более 2 граммов наркотического средства МДМА, более 1 грамма галлюциногенных псилоцибиновых грибов, более полграмма мескалина и ЛСД.

У рязанца в холодильнике нашли галлюциногенные грибы и марихуану. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

Оперативники выяснили, что 44-летний рязанец употребляет галлюциногенные наркотические средства. Изменения в поведении мужчины, которые происходили по вечерам или в выходные, заметили жители соседнего дома, сказано в посте.

Сотрудники УНК обследовали жилище рязанца и обнаружили в холодильнике полиэтиленовые пакеты с разными веществами. Экспертиза установила, что в квартире хранилось более 19 граммов марихуаны, более 2 граммов наркотического средства МДМА, более 1 грамма галлюциногенных псилоцибиновых грибов, более полграмма мескалина и ЛСД.

Злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.