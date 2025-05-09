Стало известно о задержании мужчины на вокзале Рязань-1
Как отметили в публикации, инцидент произошел ночью 9 мая. На опубликованных кадрах видно, как двое сотрудников «скручивают» мужчину. Когда молодого человека пытались задержать, он нецензурно выражался и просил отпустить. Причина случившегося не указана. Официальная информация уточняется.
В соцсетях сообщили о задержании мужчины на вокзале Рязань-1. Пост об этом появился в Telegram-канале «ТОПОР | Новости Рязани».
Как отметили в публикации, инцидент произошел ночью 9 мая. На опубликованных кадрах видно, как двое сотрудников «скручивают» мужчину. Когда молодого человека пытались задержать, он нецензурно выражался и просил отпустить.
Причина случившегося не указана.
Официальная информация уточняется.
Видео с места