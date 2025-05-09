В Рязанской области произошел пожар
Информация о пожаре в деревне Панферово Рязанского района поступило 7 мая в 19:48. Загорелся жилой дом. Его тушили 15 человек и четыре единицы техники. Отмечается, что дом поврежден на площади 300 квадратных метров. Пострадавших нет.
В Рязанской области произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Информация о пожаре в деревне Панферово Рязанского района поступило 7 мая в 19:48. Загорелся жилой дом.
Его тушили 15 человек и четыре единицы техники.
Отмечается, что дом поврежден на площади 300 квадратных метров.
Пострадавших нет.