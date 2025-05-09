В Рязани водитель создал аварийную ситуацию на перекрестке
Инцидент произошел на пересечении проезда Шабулина и улицы Пирогова. Автомобиль Mitsubishi проехал на запрещающий сигнал светофора и едва не устроил ДТП. Другой водитель успел вовремя затормозить и предотвратить столкновение.
В Рязани водитель создал аварийную ситуацию на перекрестке. Об этом 7 мая сообщили в группе «ПУВР» «ВКонтакте».
Инцидент произошел на пересечении проезда Шабулина и улицы Пирогова. Автомобиль Mitsubishi проехал на запрещающий сигнал светофора и едва не устроил ДТП. Другой водитель успел вовремя затормозить и предотвратить столкновение.
Фото и видео: группа «ПУВР» в «ВК»