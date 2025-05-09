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В Рязани снова отключили свет
Света нет по адресам: 1-й, 2-й, 3-й Новопавловский проезд; улица Шевченко; улица 5-я Линия; улица Осипенко. Работы проведут до полного восстановления. Ранее без света остались улицы района Канищево.

В Рязани снова отключили свет. Об этом РЗН. инфо сообщили в городских электросетях.

Света нет по адресам:

  • 1-й, 2-й, 3-й Новопавловский проезд;
  • улица Шевченко;
  • улица 5-я Линия;
  • улица Осипенко.

Работы проведут до полного восстановления.

Ранее без света остались улицы района Канищево.