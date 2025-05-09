В Рязани снова отключили свет
Света нет по адресам: 1-й, 2-й, 3-й Новопавловский проезд; улица Шевченко; улица 5-я Линия; улица Осипенко. Работы проведут до полного восстановления. Ранее без света остались улицы района Канищево.
В Рязани снова отключили свет. Об этом РЗН. инфо сообщили в городских электросетях.
Света нет по адресам:
- 1-й, 2-й, 3-й Новопавловский проезд;
- улица Шевченко;
- улица 5-я Линия;
- улица Осипенко.
Работы проведут до полного восстановления.
Ранее без света остались улицы района Канищево.