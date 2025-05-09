В Рязанском районе произошло ДТП
По словам очевидцев, авария случилась на 2-м Бульварном проезде в селе Дядьково Рязанского района. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
В Рязанском районе в пятницу, 9 мая, произошло ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, авария случилась на 2-м Бульварном проезде в селе Дядьково.
Судя по кадрам, столкнулись две легковушки.
Данных о пострадавших нет.
Официальная информация уточняется.