Сотрудники «Зеленого сада» встретили День Победы в Бресте

Сотрудники ГК «Зеленый сад» встретили День Победы в Бресте. Об этом сообщила пресс-служба застройщика.

Делегация компании с флагами и портретами родных — героев войны поучаствовала в параде Победы и шествии до мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Там состоялись митинг и возложение цветов к Вечному огню.

Сотрудники строительной компании почтили память земляков — защитников Брестской крепости, павших в боях в начале Великой Отечественной войны. Участники делегации возложили шестиметровый венок из голубой ели, украшенный лентой с именами героев-рязанцев, и цветы к памятнику в мемориальном комплексе.

Отмечается, что это уже третья поездка сотрудников компании в Брест на празднование Дня Победы.

«В 2025 году патриотическая акция приобрела особый смысл: братские народы России и Беларуси отмечают 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Великая Победа — одна на всех! Именно эта надпись на фирменных жилетках делегации напоминает о подвиге наших общих дедов и прадедов», — отметили в пресс-службе строительной компании.