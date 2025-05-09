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В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
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Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
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В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
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В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 10-11 мая
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В МКЦ салон исторического и бального танца «Возрождение» представит Бал, приуроченный к 80-летию Великой Победы.

В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике начала свою работу выставка «Александр Дейнека. Певец новой жизни», посвященная 125-летию со дня рождения выдающегося советского художника, а в Рязанском государственном областном художественном музее имени Ивана Пожалостина состоялось открытие выставки «Рязань, что дарит вдохновенье».

На трассе «Семеновская» пройдет открытый чемпионат Рязанской области по автокроссу «День Победы».

В СШОР «Академия Единоборств» пройдут всероссийские соревнования среди студентов по самбо памяти заслуженного тренера СССР, профессора Евгения Чумакова.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».