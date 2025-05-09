Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 10-11 мая

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В МКЦ салон исторического и бального танца «Возрождение» представит Бал, приуроченный к 80-летию Великой Победы.
В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике начала свою работу выставка «Александр Дейнека. Певец новой жизни», посвященная 125-летию со дня рождения выдающегося советского художника, а в Рязанском государственном областном художественном музее имени Ивана Пожалостина состоялось открытие выставки «Рязань, что дарит вдохновенье».
На трассе «Семеновская» пройдет открытый чемпионат Рязанской области по автокроссу «День Победы».
В СШОР «Академия Единоборств» пройдут всероссийские соревнования среди студентов по самбо памяти заслуженного тренера СССР, профессора Евгения Чумакова.
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